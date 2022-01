In questi ultimi giorni, nell’ambito dei controlli svolti quotidianamente su tutto il territorio, gli agenti della Polizia Locale hanno sanzionato due attività di Maranello, un ristorante e un bar, per violazione delle normative anticovid vigenti. Entrambi gli esercizi hanno dovuto sospendere la propria attività per cinque giorni.

Nel primo caso sono stati multati il titolare del ristorante, il suo socio e un loro dipendente, ognuno responsabile di due distinte irregolarità. Il gestore del ristorante è stato sanzionato per omesso controllo del green pass sui clienti e per non aver vigilato sul mancato green pass del suo dipendente. Lo stesso lavoratore e il socio del titolare sono invece stati sanzioni sia per il mancato utilizzo della mascherina, sia perché sprovvisti di green pass. Anche il titolare del bar è stato multato per mancato possesso di green pass valido.