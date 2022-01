È stato demolito alla fine dell’anno appena trascorso il fabbricato di servizio, in avanzato stato di degrado, adiacente alla ferrovia, all’intersezione tra via Giardini e via Radici a Casinalbo.

L’impegno era stato preso dall’Amministrazione comunale di Formigine, come da richiesta di alcuni consiglieri comunali e cittadini. La demolizione del fabbricato rende l’area più sicura, e più decorosa dal punto di vista urbano.

Il Sindaco Maria Costi ringrazia FER per aver realizzato la demolizione e la sistemazione dell’area.