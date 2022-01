Ricordiamo che, a partire dal 20 gennaio, sarà attivo sulla tangenziale Modena-Sassuolo – su entrambi i sensi di marcia dall’uscita di Corlo a quella di Ponte Fossa per circa tre chilometri di competenza del Comune di Formigine – il cosiddetto “Tutor”.

Si tratta di un sistema automatico di rilevazione della velocità, il cui limite è fissato a 90 km/h, che a differenza degli autovelox registra la velocità media del veicolo per tutto il tratto considerato.

Il limite dei 90 km/h è dettato dall’esigenza di una maggiore sicurezza stradale: il 30% del totale degli incidenti che si rilevano a Formigine avvengono infatti in questo tratto. Non di secondaria importanza anche il dato ambientale: la velocità moderata provoca livelli più bassi di emissioni.

La presenza del rilevatore di velocità è opportunamente segnalata da cartelli, mentre nei tratti successivi, sia in direzione Modena che in direzione Sassuolo, è stata rimossa la segnaletica che indicava il limite dei 110 Km/h. Non si esclude, dunque, una rimodulazione del limite nell’intero tratto.

Il Comune di Formigine ricorda che i proventi delle sanzioni saranno per buona parte investiti nella sicurezza delle strade del territorio.