Lungo l’anno 2021, la pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale di Fiorano Modenese, con a bordo due o tre agenti, è stata molto spesso impegnata nella gestione del traffico presso il centro vaccinale di Spezzano di Fiorano, in modo particolare nei momenti in cui i tamponi molecolari arrivavano a essere anche 1.000 giornalieri, con una platea di utenti proveniente dall’intero Distretto Ceramico.

Nel complesso, sono stati effettuati quasi 2.000 controlli ai veicoli in transito, con pattuglie ferme in vari punti del territorio comunale. Esattamente 1.957 sono state le sanzioni al Codice della Strada notificate ai trasgressori. Tra le varie casistiche citiamo: nr. 57 multe per il superamento dei limiti di velocità; nr. 114 sanzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza; nr. 59 multe per guida con utilizzo del cellulare; nr. 48 sequestri per guida di veicoli senza copertura assicurativa, 13 in più rispetto al 2020; nr. 198 multe per guida senza revisione, ben 124 in più rispetto al 2020.

Inoltre sono state accertate 159 sanzioni per soste irregolari, una cifra condizionata specialmente dalla nuova viabilità e dalle nuove disposizioni assunte lungo via Vittorio Veneto. Gli incidenti stradali sono arrivati an totale di 138: numero incrementato di 38 episodi, un dato ragionevole se si tiene conto della maggiore circolazione dei veicoli nell’anno 2021 rispetto all’anno 2020. Si contano altre 12 sanzioni amministrative per violazione della normativa Covid-19, errato smaltimento rifiuti, impropria gestione cani e altri animali e pubblicità irregolari. In ultimo, 35 sono stati i controlli in materia edilizia.

Ammontano a 5 le esecuzioni di ordinanze per TSO/ASO rivolte a cittadini che necessitavano di cure tempestive; per fortuna 7 in meno rispetto al 2020, anno record con 12 esecuzioni effettuate, in prevalenza a causa delle restrizioni Covid.

In tema monitoraggio di ordine pubblico, sono stati garantiti i controlli durante: la Fiera di San Rocco, la Sagra dell’8 settembre della Beata Vergine del castello, le processioni dalle Parrocchie di Fiorano e di Spezzano, gli eventi estivi in Piazza C. Menotti (soprattutto durante le partite della nazionale italiana).

Circa le attività collaterali svolte dall’Ufficio di Polizia Locale del Comune, nel corso dell’anno sono stati effettuati, tra le altre cose: nr. 780 accertamenti anagrafici di nuove persone che hanno preso residenza nel Comune di Fiorano Modenese; nr. 243 ordinanze di modifica di viabilità (per lavori o urgenze); nr. 19 nullaosta ad attività di spettacolo viaggiante; nr. 104 controlli spuntisti mercato Fiorano Modenese e Spezzano.

Garantita, poi, la viabilità davanti alle Scuole Primarie di Fiorano (Ferrari) e Spezzano (Menotti), all’entrata e all’uscita degli alunni, sia al mattino che nel pomeriggio. A causa della pandemia, nel 2021 non è stato possibile effettuare gli incontri di educazione stradale nelle scuole, ma si tiene a precisare che per l’anno 2022 quest’attività è stata già ripresa, con la prima lezione tenutasi il 17 gennaio.

Infine, gli agenti ci tengono a sottolineare l’importante collaborazione dei Volontari della Sicurezza durante le manifestazioni civili e religiose. Un contributo di cui abbiamo già dato conto pochi giorni fa.