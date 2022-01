Inizialmente molto nuvoloso con precipitazioni soprattutto tra la notte ed il primo mattino sul settore centro-occidentale, in rapido trasferimento a quello orientale. Quota neve intorno a 900-1000 metri, con locali episodi di acqua mista a neve a quote leggermente inferiori. Dal primo pomeriggio esaurimento dei fenomeni, con ampi rasserenamenti a partire da ovest. In tarda serata possibili locali banchi di nebbia sulle pianure. Temperature in lieve aumento, con valori minimi intorno a 2/3 gradi e massimi di 7/8 gradi. Venti deboli, in prevalenza occidentali. Mare poco mosso, temporaneamente mosso al largo nelle ore pomeridiane.

(Arpae)