C’è tempo fino alle ore 14 di mercoledì 26 gennaio per partecipare al bando del Servizio Civile Universale 2021 per complessivi 11 posti in 5 sedi diverse del Comune di Sassuolo, nel dettaglio:

4 posti nella sede “Progettarte e turismo” di piazzale della Rosa, servizio Sviluppo Turistico-Economico e Politiche Giovanili, progetto “Un palazzo a portata di mano 2021”;

5 posti nelle sedi nidi d’infanzia “Sant’Agostino”, Parco”, “San Carlo”, servizio Istruzione, progetto “Aiutare per crescere 2021”

2 posti nella sede “Biblioteca Cionini” di via Rocca, servizio Servizi Culturali e Associazionismo, progetto “Luoghi della cultura per tutti 2021”.

L’impegno richiesto dai diversi progetti di Servizio Civile Universale è di 25 ore settimanali retribuite con un compenso mensile di euro 444,30, per 12 mesi.

Entro il mese di marzo 2022 saranno realizzati i colloqui di selezione dei candidati e si prevede l’inizio delle attività dei candidati selezionati a partire dal mese di maggio/giugno 2022.