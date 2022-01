Si svolgerà lunedì prossimo, 24 gennaio a partire dalle ore 20,30 in videoconferenza, la nuova seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo con tre punti all’Ordine del Giorno.

Si inizierà con l’interrogazione a firma del consigliere Serena Lenzotti ed altri (Partito Democratico) avente ad oggetto “Piano sosta e piazza Martiri Partigiani”.

Seguirà la ratifica delle varianti al Psc e Rue nell’ambito del procedimento unico ex art. 53, comma 1, lettera b) della l.r. 24/2017 per il progetto di ampliamento dell’insediamento produttivo esistente dell’azienda Spry Dry spa in variante alla pianificazione vigente.

Chiuderà la seduta del consiglio comunale l’ordine del giorno presentato dal Giulia Pigoni (Gruppo Misto) avente ad oggetto “Richiesta avvio procedure per intitolazione della piscina comunale ad Orestina Zazzarini.

Come disposto in commissione capigruppo e comunicato dal Presidente del Consiglio Comunale Luca Caselli, la seduta si svolgerà in videoconferenza su piattaforma Meet. La diretta potrà essere seguita sul canale Youtube del Comune di Sassuolo e sulla pagina facebook istituzionale.