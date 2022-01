“Con amarezza e sincero dispiacere devo annunciarvi che nei primi giorni di febbraio si concluderà il mio incarico protempore da Sindaco in quanto ho rassegnato stamattina le mie dimissioni.

Da oggi la Legge prevede 20 giorni di tempo tecnico al termine del quale il Prefetto scioglierà il Consiglio comunale e invierà un funzionario in qualità di commissario fino alla prossima tornata elettorale.

Non si tratta di un impeto di rabbia ma di una decisione, sofferta, a lungo e profondamente meditata; motivi personali e di salute non mi lasciano scelta e devo accettare, io per primo, che dentro e fuori di me non trovo più le condizioni per mantenere un ruolo così impegnativo e una così alta responsabilità verso la comunità”. Così il primo cittadino di Bomporto Angelo Giovannini eletto nel 2019 con una lista civica di centrosinistra, annuncia le proprie dimissioni.

“Non voglio cadere anch’io nel gioco di ruolo dove conta più il personaggio che si interpreta della persona – aggiunge – . C’è chi si dispiacerà e chi esulterà, per i soliti motivi ideologici oppure per motivi personali legati a dei no ricevuti, che ho dovuto dare nel rispetto delle leggi.

Io ci ho provato, ritengo di aver dato alla mia comunità due anni e mezzo di risultati e fatti concreti che non sto qui ad elencare, ma ora mi arrendo, alzo la mia personale bandiera bianca e cedo il posto, magari a qualcuno tra i tanti sempre pronti a insegnare come fare o a dirci che ci teniamo strette le poltrone. Per me non è così. Che si accomodino.. e ci provino loro”.

“Ringrazio i tanti cittadini che con benevolenza in questi anni hanno compreso il mio impegno e la mia buonafede e mi hanno costantemente ringraziato e sostenuto.

Ringrazio le forze politiche che hanno dato vita alla mia lista e sostenuto la mia candidatura.

Ringrazio le dipendenti e i dipendenti comunali che hanno cercato di aiutarmi a risolvere i problemi della gente e a fare un buon servizio alla comunità.

Buona vita a tutti”, conclude Giovannini.