Il Sassuolo batte il Cagliari per 1-0 negli ottavi di finale di Coppa Italia, regalandosi ai quarti la sfida contro i detentori del titolo della Juventus. Dionisi opta per qualche cambio rispetto alla sconfitta in campionato contro il Verona, mentre è emergenza tra infortuni e Covid per Mazzarri che deve attingere anche dalla Primavera. I neroverdi mostrano un miglior approccio alla partita, ma è Dalbert di testa al 16′ a sfiorare il vantaggio per i sardi. Scampato il pericolo, al 18′ sul ribaltamento di fronte arriva il vantaggio dei padroni di casa con Harroui, al suo primo gol italiano, bravo a girare in rete dall’interno dell’area un cross dalla sinistra di Rogerio. La partita si accende negli ultimi dieci minuti della frazione: prima Zappa al 35′ sfiora, ancora di testa, la rete del pari, poi è il Sassuolo a sprecare con la coppia azzurra Raspadori-Scamacca, vicina in tre occasioni al raddoppio.

La ripresa parte subito su ritmi alti, dopo il gol annullato per fuorigioco al 48′ a Dalbert, è ancora la formazione emiliana a rendersi pericolosa al 51′ con il mancino di Defrel, neutralizzato dalla risposta di Radunovic, con Carboni bravissimo a salvare sul tap-in a botta sicuro di un ispirato Harroui. Var ancora protagonista al 61′: Nandez pennella dalla destra un cross che trova la perfetta acrobazia di Pavoletti per il gol del pareggio. Gioia cagliaritana che dura però poco perché Marchetti annulla dopo un check per posizione irregolare dell’uruguaiano.

Nel finale Mazzarri cerca anche con i cambi di alzare la qualità offensiva dei suoi, ma gli uomini di Dionisi gestiscono senza troppi patemi centrando la qualificazione tra le prime otto della competizione per la prima volta nella propria storia.

Tabellino

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo 6, Muldur 6, Tressoldi 6, Ferrari 6.5, Rogerio 6.5; Harroui 7, Magnanelli 6 (1’st Lopez 6); Defrel 6, Raspadori 6.5, Kyriakopoulos 5.5 (29’st Peluso sv); Scamacca 6 (24′ st Frattesi 6).

In panchina: Satalino, Consigli, Paz, Chiriches, Pieragnolo, Aucelli, Mata, Abubakar.

Allenatore: Dionisi 6.5.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic 6.5, Altare 6 (1’st Goldaniga 6), Carboni 6, Obert 5.5; Zappa 6.5, Nandez 6.5, Ladinetti 5.5 (42’st Cavuoti sv), Kourfalidis 6 (33’st Desogus sv), Dalbert 5.5;

Gagliano 5.5 (23’st Pereiro 6), Pavoletti 6.5.

In panchina: Lolic, Palomba, Iovu, Tramoni.

Allenatore: Mazzarri 6.

ARBITRO: Marchetti di Ostia 6.

RETE: 18’pt Harroui.

NOTE: pomeriggio sereno, terreno in buone condizioni. Ammoniti:

Obert, Ferrari. Angoli: 8-2. Recupero: 0′ pt, 4′ st.