Il numero verde 800018405 è attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 13. La chiamata è gratuita da rete fissa e mobile ed è attualmente effettuabile esclusivamente per informazioni riguardanti la raccolta, la pulizia stradale e l’isola ecologica. Dal primo gennaio infatti AIMAG detiene la parte operativa del servizio mentre quella tributaria, che interessa la gestione dei contratti e delle bollette, rimarrà per tutto il 2022 in capo al gestore Hera. Per questioni tributarie resta dunque attivo lo sportello comunale il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30 e il numero verde Hera 800999004. Dal 2023 l’intero servizio sarà a carico di AIMAG.

Questa ripartizione fa parte del programma di avvicendamento alla gestione del servizio di raccolta rifiuti. Dal primo gennaio 2022, infatti, il Comune di Campogalliano è entrato ufficialmente nel bacino del gruppo AIMAG per la raccolta differenziata in modalità porta a porta integrale. Il nuovo servizio, già attivo nella frazione di Panzano e nella zona artigianale nord, si aggiunge alle altre prestazioni già fornite da AIMAG all’Ente, riguardanti la gestione di gas e acqua. Fino a marzo 2022 la raccolta rifiuti non subirà variazioni; rimarrà dunque la modalità “a cassonetto”. Da inizio aprile il servizio di conferimento cambierà su tutto il territorio comunale diventando un porta a porta integrale.

Oltre al lavoro svolto casa per casa e azienda per azienda, dai tutor ambientali e dei tecnici AIMAG, per sensibilizzare al nuovo metodo di raccolta, verranno organizzate a breve, dall’azienda e dal Comune di Campogalliano, delle iniziative pubbliche per la cittadinanza.