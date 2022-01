Il Comune di Bologna ha definito nuove modalità per consentire agli autobus che servono le scuole Longhena-Casaglia di raggiungere regolarmente le fermate, anche durante gli eventi calcistici pomeridiani infrasettimanali che si svolgeranno allo stadio Dall’Ara.

A partire da oggi, tutte le volte che il Bologna FC giocherà in casa dal lunedì al venerdì alle 18.30, la Polizia Locale disporrà una pattuglia che si recherà alle 16.30, orario di uscita degli alunni, presso le scuole Longhena-Casaglia.

I mezzi diretti in direzione Saragozza periferia viaggeranno in autonomia mentre quelli interessati al transito in zona stadio saranno raggruppati, a cura della Direzione Scolastica, e condotti da operatori della polizia locale in moto oltre l’area interessata dalla partita.

Novità anche per quello che riguarda via Porrettana che oggi, non essendo presente la tifoseria ospite, non verrà chiusa al traffico.