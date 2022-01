Poco dopo la mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti in via Castelnuovo a Vergato, con quattro squadre e diversi mezzi tra cui un’autoscala, per un grosso incendio che si è sviluppato in un agriturismo. L’incendio si è propagato investendo tutto lo stabile e procurando danni molto ingenti. I vigili del fuoco hanno contenuto le fiamme evitando che il rogo coinvolgesse anche altri fabbricati. Sul posto i carabinieri e la polizia locale insieme al soccorso sanitario. Una donna è rimasta intossicata ed è stata trasportata al Maggiore a Bologna da personale del 118.

Solidarietà della comunità. L’Amministrazione comunale si è attivata per fornire un supporto ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine intervenute

“Esprimiamo la nostra solidarietà ai gestori dell’agriturismo ‘La serra dei gatti’, coinvolto nella notte da un vasto incendio. Siamo vicini ai proprietari per quanto accaduto. Un incendio che colpisce loro in maniera diretta, ma indirettamente anche il nostro comune e tutto il nostro territorio” è quanto dichiarato dal sindaco di Vergato, Giuseppe Argentieri, in merito all’incendio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, che ha coinvolto gran parte della struttura. Sin da subito l’Amministrazione si è attivata a supporto dell’attività di soccorso dei Vigili del Fuoco e delle altre forze dell’ordine intervenute.