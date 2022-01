Questa mattina sono iniziati i lavori per la sostituzione di 163 vecchi lampioni con lampade a Led di ultima generazione, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza sulle strade, ridurre i costi di esercizio e manutenzione, oltre al consumo di energia elettrica.

Le aree interessate dalla riqualificazione sono alcune zone del centro; via Piccinini e laterali e la frazione di La Vecchia (via Caduti della Bettola, via Cavicchioni, via I° Maggio, via Orlandini, via Gen. dalla Chiesa, via IV Novembre, via Valcavi e via Brandi).

Il risparmio energetico post intervento, rispetto al consumo annuo attuale, sarà del 79.1%; mentre sarà del 74.5% quello rispetto alla potenza effettiva installata. Tradotto in termini economici la minor spesa per le casse del comune sarà di quasi 15mila euro annui.

“Proseguiamo nei lavori per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica a Vezzano. – spiega l’assessore alle Opere pubbliche, Mauro Lugarini – Dopo gli interventi a Pecorile e Paderna, realizzati a inizio 2021, siamo è passati al secondo stralcio di opere, finanziate con il contributo statale di 99.500 euro, destinato all’efficientamento energetico e allo sviluppo sostenibile. Nell’effettuare i lavori abbiamo dato priorità alle zone nelle quali, fino ad oggi, abbiamo riscontriamo i maggiori problemi di manutenzione. Le aree non ancora interessate lo saranno in un prossimo futuro”.