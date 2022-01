Modifica a circolazione e sosta, lungo via Indipendenza, dalle ore 8,30 di mercoledì 19 gennaio alle ore 19 di lunedì 12 febbraio. Lo stabilisce l’ordinanza n°1 del 17 gennaio a firma del Comandante della Polizia Municipale di Sassuolo Rossana Prandi, per operazioni di scavo alla sede stradale necessarie a nuovi allacci alle condutture idriche.

Per questo motivo, dalle ore 08,30 del giorno mercoledì 19 gennaio alle ore 19 del giorno lunedì 12 febbraio e comunque fino a fine lavori in via Indipendenza, nel tratto di strada in fregio all’accesso del nuovo comparto, sarà chiusa la corsia di marcia direzione Ovest-Est con restringimento di carreggiata e istituzione di senso unico alternato con movieri o impianto semaforico. Disposto, inoltre, il divieto di sosta con rimozione forzata in via Indipendenza per tutto il tratto interessato dai lavori