Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di installazione della segnaletica verticale, in orario notturno, dalle 21:00 di giovedì 20 alle 5.00 di venerdì 21 gennaio, sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna.

Contestualmente, sarà chiuso anche il ramo di allacciamento per chi proviene da Bologna ed è diretto sulla D21-Diramazione in direzione Cremona/Brescia.

In alternativa, si consiglia:

per chiusura stazione di Fiorenzuola, di utilizzare la stazione di Fidenza, di Piacenza sud o di Basso Lodigiano;

per chiusura allacciamento A21 verso Brescia/Cremona, di proseguire sulla A1 verso Milano e immettersi sulla A21 verso Brescia, attraverso la Complanare di Piacenza, all’altezza del km 58+500.