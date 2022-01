Venerdì scorso 14 gennaio, la Polizia di Stato in Rovigo ha tratto in arresto due soggetti sorpresi a detenere 3 chili di cocaina ed una significativa somma di denaro. Uno degli arrestati, cittadino albanese classe 1977, era domiciliato a Bagnolo in Piano e, quindi, la Polizia ha proceduto ad immediata perquisizione del suo alloggio.

Nella camera da letto dell’uomo e della convivente, cittadina moldava classe 1989, sotto il letto della figlia minore e nell’armadio, sono stati rinvenuti e sequestrati nr. 39 panette di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso lordo complessivo di oltre 43 chili e la somma in contanti di €386.980,00.

Sulla scorta dell’ingente quantitativo di stupefacente sequestrato, anche la donna è stata arrestata.