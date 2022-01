«Una girandola di storie accompagnate dalla musica, che corrono sul filo del telefono dove i protagonisti sono tutti in viaggio. Miracoli di invenzione ispirati alle Favole al telefono e a Tante storie per giocare. Sul palco un pianoforte strampalato e un telefono gigante. Parole e note ci fanno camminare su strade che portano in nessun luogo, dove le marionette tagliano la corda, le conchiglie sbadigliano e i tamburi fanno ballare civette e briganti. Un inno divertente al genio di Gianni Rodari».

Monica Morini del Teatro dell’Orsa introduce così Rodarissimo. Girandole di storie per giocare, spettacolo di cui è protagonista, con musiche al pianoforte di Gaetano Nenna, che sarà in scena domenica 16 gennaio alle ore 16 al Teatro Cavallerizza di Reggio Emilia.

Rodarissimo, ideato per bambini dai 5 anni d’età, è ospite della Stagione de I Teatri e parte del progetto di welfare culturale Sciroppo di teatro a cura di ATER Fondazione, grazie al quale è possibile andare a teatro con la ricetta del pediatra: in ventuno comuni dell’Emilia-Romagna i bambini e le bambine dai 3 agli 8 anni, assieme ai loro accompagnatori, possono andare a teatro con un voucher fornito da pediatri e farmacisti a soli 2 euro a spettacolo.

Ingresso unico € 6. Con la formula Sciroppo di teatro € 2.

Acquisto biglietti: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/rodarissimo/172524.

Informazioni: https://www.iteatri.re.it/spettacolo/rodarissimo-2/.

Info sul Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com.