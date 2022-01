Lo spettacolo “Parola ai giurati“, programmato per domenica 16 gennaio 2022, ore 18.00 al Teatro di Rio Saliceto, venerdì 21 gennaio, ore 21.00 al Teatro di Bagnolo in Piano e domenica 23 gennaio, ore 18.00 al Teatro di Bagnolo in Piano, è STATO POSTICIPATO a DATA DA DESTINARSI.

Si ricorda di conservare il biglietto dello spettacolo integro (o ricevuta di acquisto Vivaticket), che servirà quando lo spettacolo verrà riprogrammato. I teatri si scusano per il disagio creato, dipeso da motivi sanitari.

Per informazioni telefonare al 366.320.65.44 (anche WhatsApp)