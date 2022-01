Prosegue l’attività dell’amministrazione comunale per lo sport di Calderara e l’implementazione degli impianti del Centro Sportivo Pederzini. Dopo i lavori di omologazione del campo 2 di calcio, la realizzazione della nuova palestra e la costruzione dei nuovi spogliatoi, opera attualmente in via di completamento, nei giorni scorsi è stato avviato il cantiere per la riqualificazione e il restyling della tribuna coperta del campo di calcio principale.

L’intervento, del costo complessivo di circa 240 mila euro, prevede il rifacimento della copertura, il risanamento dei gradoni con la sistemazione di nuovi seggiolini, la riqualificazione di tutti gli elementi in calcestruzzo degradati. Saranno inoltre rifatti gli impianti idrico-sanitario, elettrico e di illuminazione, e riqualificati gli ambienti interni con la realizzazione di nuovi magazzini di supporto e servizi igienici.

I lavori restituiranno quindi tra qualche mese una struttura più moderna ed efficiente. «Passo dopo passo – commenta il Sindaco Giampiero Falzone -, nonostante il periodo assurdo e faticoso che stiamo vivendo tutti da due anni, stiamo mettendo in fila tanti investimenti, sono per circa 6 milioni di euro quelli già affidati nel 2022, nel rispetto degli impegni di mandato. Il completamento delle opere del centro sportivo è un tassello che come Giunta, e ringrazio l’assessore ai lavori pubblici Luca Gherardi e l’assessore allo sport Maria Linda Caffarri, abbiamo particolarmente a cuore: la realizzazione della “Città dello Sport” non è semplicemente un punto del nostro programma, ma un riconoscimento per il lavoro, i sacrifici e la passione delle nostre associazioni al servizio della comunità di Calderara».