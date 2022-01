Fino al 28 gennaio 2022 sono aperte le domande d’iscrizione alle Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale di Sassuolo per l’anno scolastico 2022/2023.

Possono iscriversi alla Scuola dell’infanzia i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2022 (ossia i bambini nati nel 2019); possono inoltre iscriversi anticipatamente i bambini che compiono i tre anni di età dopo il 31dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023 (in questo caso la domanda sarà accolta solo in caso di disponibilità residua di posti rispetto ai bambini nati nel 2019 e in presenza di condizioni adeguate alla frequenza).

Per la Scuola primaria devono essere iscritti alla classe prima i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 dicembre 2022 (ossia nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016); possono essere iscritti anticipatamente anche i bambini che compiono i 6 anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023 (ossia nati tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2017).

Alla Scuola secondaria di primo grado devono essere iscritti alla classe prima gli alunni che prevedano di terminare la scuola primaria con esito positivo nell’anno scolastico 2021/2022 (di norma i nati nell’anno 2011).

Le domande d’iscrizione alla Scuola dell’infanzia statale devono essere presentate presso le segreterie degli Istituti Comprensivi di Sassuolo in base allo stradario:

Comprensivo 1 Centro est – Via Mazzini 62, tel. 0536/880501

Comprensivo 2 Nord – Via Zanella 7, tel. 0536/880531

Comprensivo 3 Sud – Via Mercadante 4, tel 0536/880601

Comprensivo 4 Ovest – Largo Bezzi 6, tel 0536/880621

Le domande d’iscrizione alle scuole dell’infanzia private paritarie devono essere presentate direttamente alla scuola prescelta:

Asilo Sant’Anna – Via Felice Cavallotti – tel. 0536/885248

Scuola dell’infanzia San Giuseppe – Via Farosi – 0536/807962 – tel. 0536/801616

Scuola dell’infanzia Gesù Bambino – Via SS Consolata 105 – tel. 0536/872265

Le domande d’iscrizione alla prima classe della scuola primaria e secondaria di 1° grado dovranno essere presentate esclusivamente on line entro le ore 20 del 28 gennaio 2022 sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

Si ricorda che per accedere al sistema del Ministero dell’Istruzione è necessario essere in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).