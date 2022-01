Nel 2021 l’attività di Consiglio Comunale e Giunta a Fiorano Modenese è stata intensa, nonostante le limitazioni dettate dalla pandemia. Il Consiglio comunale di Fiorano Modenese si è riunito 12 volte, due volte in più rispetto allo scorso anno. Oltre la metà delle sedute si è svolta in presenza (7), mentre per 5 volte è stato necessario utilizzare la piattaforma online.

Gli atti approvati sono stati quattro in più rispetto al 2020, per un totale di 97: 35 atti deliberativi, 29 interrogazioni, 25 ordini del giorno, 4 comunicazioni, 3 interpellanze ed una mozione.

Sindaco, Presidente del Consiglio e la quasi totalità dei consiglieri comunali hanno partecipato a tutte le sedute, solo tre consiglieri hanno partecipato a 11 sedute su 12; nella prima seduta del 2021 è stato sostituito un consigliere dimissionario.

I lavori del Consiglio comunale sono stati preparati dagli incontri delle commissioni consiliari (attività ed affari generali, governo del territorio e tutela dell’ambiente, sviluppo economico, attività formative e politiche sociali, culturali e scolastiche), che si sono riunite 23 volte, praticamente due volte al mese, e dalle riunioni dei capigruppo.

“Il bilancio dell’attività consigliare si può definire più che soddisfacente. – sottolinea il Presidente, Alessandro Reginato – L’anno che abbiamo davanti sarà impegnativo sia sotto l’aspetto sanitario che per i lavori da portare a termine. Ciononostante spero che continui, anzi che possa ulteriormente migliorare la collaborazione fra i gruppi facenti parte del Consiglio affinché si possa lavorare per il bene comune, che è il fine per il quale abbiamo ricevuto il mandato dai nostri concittadini.”

Anche la Giunta, con Sindaco ed Assessori, ha lavorato intensamente, nelle 59 sedute convocate (cinque al mese, in media), approvando 164 delibere, con un aumento dell’attività rispetto all’anno precedente (50 sedute e 147 delibere approvate).

In aumento anche l’attività degli uffici con 707 le determinazioni dirigenziali e 235 ordinanze emanate nel 2021.