Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione del ponte sul torrente Lavino, in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15 gennaio, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata in entrambe le direzioni, verso la A1 Milano-Napoli e in direzione di Ancona.

Di conseguenza, chi percorre il Ramo Verde e proviene dalla Tangenziale di Bologna, dovrà uscire obbligatoriamente sulla SS9 Via Emilia.

Inoltre, sarano chiusi gli svincoli che dalla SS9 Via Emilia immettono all’entrata della stazione autostradale di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa alla stazione di Bologna Borgo Panigale, si consiglia di utilizzare le stazioni di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, o Valsamoggia sulla A1 Milano-Napoli.