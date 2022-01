Dopo quasi due anni, termina l’attesa per i fan di Gianni Morandi che, dal 19 gennaio 2022, torna a cantare sul palco del Teatro Duse di Bologna, riprendendo il filo dei suoi concerti ‘Stasera gioco in casa’, sospesi a causa della pandemia. Sono sei le date di recupero da segnare in agenda: 19, 20, 25, 27 gennaio, 8 e 9 febbraio (ore 21). Tutti i biglietti precedentemente acquistati restano, pertanto, validi per le nuove date.

“Sono davvero felice di poter tornare, finalmente, sul palco del mio amato Teatro Duse, dove ho passato momenti bellissimi e serate indimenticabili – dice Gianni Morandi – Non vedo l’ora di tornare a cantare su quel palcoscenico per ritrovare quell’energia unica che vivo insieme al pubblico. Credo che sarà un’emozione incredibile questa volta perché, proprio tra un concerto e l’altro, sarò sul palco di Sanremo”.

Ad accompagnare Gianni Morandi in scena ci saranno Alessandro Magri al pianoforte ed Elia Garutti alla chitarra.

Le ultimissime poltrone per ‘Stasera gioco in casa’ sono disponibili on line e presso i punti vendita del circuito Vivaticket. Ulteriori informazioni su teatroduse.it.