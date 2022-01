Sabato prossimo 15 gennaio open day a Castelfranco Emilia per presentare ai genitori dei più piccolini in fase di preiscrizione per il prossimo anno scolastico, le attività delle scuole d’infanzia del territorio. Alla luce dell’attuale situazione pandemica, la presentazione avverrà esclusivamente via streaming per contenere prudenzialmente eventuali possibilità di contagio. Ogni scuola, con orario prefissato, avrà la sua presentazione curata dal personale docente e/o tecnico.

Non solo. Saranno anche pubblicati dei video di presentazione che rimarranno on line a disposizione delle famiglie che sabato non dovessero riuscire a collegarsi. I genitori potranno collegarsi attraverso i link dedicati e seguire in tempo reale tutte le fasi descrittive, anche interagendo con eventuali domande al personale scolastico. Non servirà prenotarsi, basterà collegarsi al sito deputato per ogni scuola dove, mezz’ora prima dell’orario prefissato, sarà pubblicato appunto il link dedicato.

“Ci teniamo molto a questa iniziativa perché rappresenta, ancora una volta e ancora di più soprattutto alla luce delle difficoltà legate alla pandemia, il senso di apertura nonostante tutto verso tutta la nostra comunità – ha dichiarato l’Assessore alla Scuola Rita Barbieri spiegando inoltre che – attraverso questa modalità operativa i genitori potranno vedere “da vicino” seppur ancora fisicamente a distanza, tutte le scuole, i percorsi pedagogici, le attività, facendo al contempo un primo importante approccio anche con il corpo docenti. Per poter realizzare questo open day abbiamo fatto uno sforzo importante perché per noi è ancor più importante stare accanto alle famiglie”.

L’elenco dettagliato delle assemblee:

ore 9.30 Maggiolino – Gaggio

ore 10 Anna Frank – Panzano

ore 10.30 Picasso – Castelfranco Emilia

Il link al quale connettersi sarà pubblicato mezz’ora prima dell’inizio su: https://www.scuolemarconi.edu.it/

ore 9.30 Pizzigoni – Cavazzona

ore 10 Risorgimento – Castelfranco Emilia

ore 10.30 Walt Disney – Castelfranco Emilia

ore 11 – Scoiattolo – Castelfranco Emilia

Il link al quale connettersi sarà pubblicato mezz’ora prima dell’inizio su: https://icguinizelli-castelfrancoemilia.edu.it/