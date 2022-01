“Si è aperto a metà dicembre il bando del servizio civile universale per complessivi 56.205 posti in tutta Italia – dichiara Massimo Becchi presidente di Arci Servizio Civile Reggio Emilia – che chiuderà il 26 gennaio alle ore 14. Fino ad allora i giovani da 18 a 28 anni potranno fare questa esperienza di un anno in uno degli enti che si sono associati con l’associazione.

Il Servizio Civile Universale è un’opportunità per i giovani del territorio di dedicare un anno della propria vita ad un impegno di solidarietà, per il bene comune e la coesione sociale. L’indennità mensile è pari a euro 444,30 netti per un servizio di circa 25 ore alla settimana (1.145 ore in un anno). Sono 114 i posti disponibili sia di enti pubblici che associazioni, cooperative o fondazioni”.

Di seguito l’elenco dei posti con il titolo del progetto e le sedi di attuazione. Sui siti internet dei vari enti sono disponibili le schede sintetiche dei progetti con le attività che i giovani dovranno svolgere.

Azioni di contrasto alla marginalità sociale 2021 – 10 volontari previsti

Presso le sedi convenzionate con la Società Cooperativa Sociale Lo Stradello (Centri socio-riabilitativi residenziali o diurni) i giovani svolgeranno attività con per l’accompagnamento dei soggetti disabili in età adulta, non occupabili in attività lavorative, I posti disponibili complessivamente sono 10, dei quali:

a. 2 posti al Centro “Zorella” a Quattro Castella (RE)

b. 2 posti al Centro “La Manta” a Reggio Emilia

c. 2 posti al Centro “Odoardina” a Reggio Emilia

d. 4 posti ai Centri “Benzi” e “Stradora” a Scandiano (RE)

Follie d’archivio – 4 volontari previsti

Il progetto Follie d’Archivio è realizzato dall’ AUSL di Reggio Emilia.

Il progetto persegue l’obiettivo di implementare la conoscenza del patrimonio dell’archivio della Biblioteca scientifica “C. Livi”, situata nell’area dell’Ex Ospedale Psichiatrico “San Lazzaro” a Reggio Emilia.

I giovani al centro 2021 – 13 volontari previsti

Il progetto prevede 13 posti complessivi, dei quali 4 presso l’Associazione ARCI di Reggio Emilia, 2 presso l’associazione Legambiente di Reggio Emilia, 2 presso il Comune di Scandiano e 5 presso il Comune di Reggio Emilia

In-relazione 2021 – 4 volontari previsti

Il progetto In-relazione 2021 è realizzato dall’AUSL di Reggio Emilia.

Il progetto prevede 4 posti complessivi, dei quali 2 presso la Residenza e centro diurno “Il Borgo” a Reggio Emilia e 2 presso il centro diurno “Busetti” a Reggio Emilia.

La memoria – Esserci è importante 2021 – 2 volontari previsti

Il progetto si colloca nel Settore del Patrimonio storico, con particolare attenzione alla conservazione della memoria delle vicende della Resistenza svoltesi negli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale presso la sede ANPI di Reggio Emilia.

Le vie del ricordo 2021 – 8 volontari previsti

Il progetto si colloca nel Settore del Patrimonio storico.

Il progetto di servizio civile presenta 8 posti complessivi, dei quali 2 presso la Fondazione Famiglia Sarzi in località Corte Tegge a Cavriago (RE), 3 presso l’Istituto Alcide Cervi a Gattatico (RE), e 3 presso Istoreco a Reggio Emilia.

Luoghi della cultura per tutti 2021 – 25 volontari previsti

Il progetto si colloca nell’Area di intervento la Cura e conservazione delle biblioteche.

Il progetto prevede 25 posti complessivi, tutti presso le biblioteche/centri cultura dei Comuni, dei quali 2 a Castellarano, 2 a Cavriago, 2 a Montecchio Emilia, 2 a Reggiolo, 1 a San Polo d’Enza, 2 a Scandiano e 14 a Reggio Emilia.

Mondo educativo 2021 – 16 volontari previsti

Il progetto si occupa dell’ animazione culturale verso giovani e di attività di tutoraggio scolastico.

Il progetto prevede 16 posti complessivi, presso le sedi comunali, dei quali 3 posti presso il Comune di S.Ilario d’Enza, 2 posti a Scandiano, 4 posti a Bibbiano, 5 posti a Gattatico, 2 posti a San Polo d’Enza.

Pratiche civili di movimento ludico sportivo 2021 – 5 volontari previsti

Il progetto prevede 5 posti complessivi, dei quali 4 presso la UISP di Reggio Emilia, e 1 presso l’Associazione Let’s Dance di Reggio Emilia.

Ubuntu@ReggioEmilia 2021 – 4 volontari previsti

Il progetto prevede attività interculturali con 4 posti complessivi, dei quali 2 posti presso il Comune di Reggio Emilia e 2 posti presso la Fondazione Mondinsieme di Reggio Emilia.

Volontari insieme per il sociale 2021 – 22 volontari previsti

In particolare l’articolazione dei posti di servizio civile è la seguente:

1. Casina dei bimbi di Reggio Emilia: 4 posti; destinatari: minori ospedalizzati e loro famiglie;

2. G.A.S.T. Onlus di Reggio Emilia: 4 posti; destinatari: persone con disabilità;

3. AUSER Volontariato di Reggio Emilia: 10 posti; destinatari: adulti e Terza età in condizione di disagio, anche temporaneo;

4. Società Cooperativa Sociale San Gaetano di Albinea (RE): 4 posti; persone con disabilità, o in situazioni di fragilità, anche temporanea;

Sportelli digitali, cittadini connessi- 1 volontario previsto

Il progetto “Sportelli digitali, cittadini connessi” è un progetto di servizio civile digitale che presenta la disponibilità di un posto presso il Comune di Scandiano (RE).

I giovani dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it accedendo con le SPID.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 26 gennaio. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

E’ importante, nei progetti con più sedi, selezionare quelle per cui si intende partecipare. In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e presentarne una nuova fino al giorno e all’ora di scadenza del presente bando.

Per info si può contattare direttamente l’ente titolare del progetto o il sito https://www.arciserviziocivile.it/ email reggioemilia@ascmail.it cel. 348.7419763