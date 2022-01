La stagione del Teatro Laura Betti, curata da ATER Fondazione, si apre nel 2022 con la musica, o meglio con la musica hip hop e le sue radici più profonde. Sabato 15 gennaio alle ore 21, Luca Persico ovvero ‘O Zulù, frontman e cuore pulsante dello storico gruppo partenopeo 99 Posse, che hanno recentemente toccato il traguardo dei 30 anni di percorso, ci condurrà in un viaggio intorno alla sua biografia artistica, politica e umana con “RIDIRE – Parole a fare male”. La regia è di Pino Carbone non nuovo al tema delle riscritture, infatti Antonio Latella ha voluto dedicargli una piccola personale nella Biennale da lui diretta, nel 2019, a tema drammaturgie.

Ridire è uno spettacolo – concerto, una performance con contrappunti di vita, di storia e canzoni realizzate con i 99 Posse rivisitate. Qualcosa – per citare le stesse parole del regista – “che nasce da una dimensione personale e che assume una dimensione collettiva, in ogni affondo e in ogni sospensione, in ogni battuta e in ogni pausa. Ridire nasce dall’esigenza della parola a diventare musica e poi tornare ad essere parola. Nasce da un percorso e da un’esperienza maturata nel corso di decenni, dalla consapevolezza che gli artisti siano strumenti e voci per leggere la società e viceversa quanto la società abbia bisogno di artisti\chiavi di lettura”.

