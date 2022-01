Il Volley Academy Sassuolo comunica che – a seguito di tamponi effettuati nel pomeriggio di ieri – sono state riscontrate altre due positività all’interno del gruppo squadra neroverde, una relativa ad un’atleta ed una relativa ad un membro dello staff tecnico. Salgono così a sette le positività nella compagine sassolese.

Il resto del gruppo – negativo ai test di ieri – sta proseguendo gli allenamenti in palestra a ranghi ridotti.

Contestualmente il Volley Academy Sassuolo comunica che il match tra Altino Volley e Green Warriors Sassuolo – valido per la quarta giornata di ritorno di Regular Season ed in programma per domenica 15 gennaio – è rimandato a data da destinarsi.