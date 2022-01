E’ stato di 70.000€ l’investimento del Comune di Cavriago per l’illuminazione pubblica a LED installata nell’ultimo trimestre del 2021. 118 i corpi illuminanti sostituiti nelle vie e nei parchi del paese e nello specifico nel parcheggio di viale Roma, in via Borghetto, via Brodolini, via Miselli, via Matilde di Canossa, via Boccaccio, via Melato, via Martiri della Bettola, via della Democrazia, via della Pace, via della Libertà e via dell’Indipendenza, oltre che nel Giardino dei Piccoli di via Spaggiari e nel Parco posto sul retro di piazza Benderi.

Il Comune di Cavriago persegue l’obiettivo di diminuire i consumi di energia elettrica della pubblica illuminazione stradale attraverso la dismissione dei vecchi impianti con lampade ai vapori di mercurio e la sostituzione degli stessi con nuovi impianti a LED.

Gli interventi sono interamente finanziati dal Ministero dell’Interno con la Legge di Bilancio 2021.

“Questo progetto di riqualificazione energetica” sottolinea l’Assessore all’Ambiente Luca Brami, “ci consente non solo di ridurre e ottimizzare il consumo di energia elettrica, ma anche di incrementare la sicurezza delle aree garantendo adeguata illuminazione diminuendo allo stesso tempo l’inquinamento luminoso dovuto a sistemi illuminanti di vecchia generazione, non più conformi. Utilizzare in modo razionale le risorse naturali, diminuire le emissioni di gas serra ed inquinanti atmosferici e migliorare la qualità dell’aria, sono obiettivi cardine delle politiche ambientali del Comune di Cavriago, in un’ottica di integrazione e pianificazione efficace ed efficiente con le altre realtà territoriali della Provincia e della Regione in cui siamo. Non di meno conto è l’obiettivo di migliorare l’arredo urbano, puntando al valore estetico delle aree e al coordinamento armonico delle vie di transito”.