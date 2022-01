Dopo il successo della prima edizione, che ha coinvolto quasi 50 partecipanti adulti e 210 studenti sassolesi, torna il Concorso di Poesia in memoria di Don Carlo Lamecchi. Don Carlo Lamecchi è stato per moltissimi sassolesi un esempio di umanità profonda e partecipe, un punto di riferimento concreto nei momenti difficili e nelle fasi più delicate della vita, sempre disponibile all’ascolto e al sostegno, aperto a tutti senza alcun tipo di pregiudizio, vero testimone di spirito evangelico.

Nel 2021, a un anno dalla sua morte, il Comune di Sassuolo e l’Associazione “Amici di Don Carlo” hanno deciso di organizzare un Concorso Poetico tematico e con cadenza annuale, che rispondesse all’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di Don Carlo e dare continuità al suo lavoro e alla sua spiccata attitudine alla scrittura e al linguaggio poetico.

Il concorso si propone di coinvolgere in primo luogo i giovani, suoi primi interlocutori, ma in generale tutti coloro che amano esprimersi attraverso la poesia. Il concorso sarà articolato in 2 sezioni: la sezione ragazzi, rivolta alle scuole del territorio, e la sezione adulti, a cui possono partecipare tutti gli adulti maggiorenni.

Per le classi che desiderano aderire, si è pensato ad un vero e proprio progetto di conoscenza e avvicinamento al linguaggio poetico, che prevede lo svolgimento di laboratori condotti da poeti e poetesse per aiutare gli studenti nella creazione degli elaborati.

Tema del concorso

Il tema scelto dall’Associazione per la seconda edizione del Concorso è: “Custodire il Creato”.

Don Carlo viveva infatti un costante, profondo e ammirato rapporto con la Natura, in tutte le sue forme e manifestazioni. Credeva fortemente nella necessità di rispettare e avere a cuore l’ambiente e la vita in esso presente, nella consapevolezza cristiana della sacralità del Creato, ma non solo: la sua visione abbracciava anche il senso laico della necessaria sensibilità verso questi temi e dell’educazione alla responsabilità come unica strada di salvezza per l’umanità.

Modalità di partecipazione

Per partecipare alla sezione adulti del concorso, è necessario inviare una mail a premiopoesia@comune.sassuolo.mo.it allegando la seguente documentazione:

● scheda di iscrizione compilata e firmata;

● file in PDF contenente ESCLUSIVAMENTE titolo e testo della poesia, senza il nome dell’autore.

Per partecipare come classe alla sezione ragazzi, l’insegnante di riferimento può chiedere informazioni scrivendo all’indirizzo premiopoesia@comune.sassuolo.mo.it

Tutti gli elaborati della sezione adulti dovranno pervenire entro il giorno 14 marzo 2022.

Le opere pervenute saranno valutate e selezionate da una giuria composta da esperti di letteratura e poesia e da persone che sono state vicine a Don Carlo, amici e compagni di vita, oltre a membri dell’Amministrazione. Seguirà poi la pubblicazione dei testi e un evento pubblico, durante il quale gli autori delle opere vincitrici saranno premiati.

Il regolamento è consultabile sul sito internet istituzionale all’indirizzo www.comune.sassuolo.mo.it