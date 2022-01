Si svolgerà nei prossimi giorni, entro la fine di gennaio, un incontro online rivolto alle famiglie che devono iscrivere i propri figli alla scuola d’infanzia, e che ancora non hanno effettuato l’iscrizione, per l’anno scolastico 2022-2023. L’incontro si terrà in modalità meet: è necessario comunicare al Servizio Istruzione del Comune di Maranello la volontà di partecipare, con l’indicazione delle scuole di interesse, inviando una e-mail all’indirizzo istruzione@comune.maranello.mo.it entro sabato 15 gennaio alle ore 13.

Le modalità per collegarsi saranno comunicate direttamente alle famiglie via e-mail. Per informazioni: 0536 240015. Le iscrizioni alle scuole d’infanzia sono aperte fino al 28 gennaio, e vanno effettuate in modalità online. Possono essere iscritti al primo anno i bambini che compiano 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Possono essere iscritti al secondo e terzo anno i bambini nati nel 2017 e 2018 non ancora frequentanti. Per effettuare l’iscrizione occorre essere in possesso delle credenziali SPID ed accedere al Portale EntraNext per compilare la domanda in tutte le sue parti secondo le istruzioni: in tempo reale il sistema avviserà che la domanda è stata presentata correttamente e la famiglia, in ogni momento, potrà seguire l’iter della domanda inoltrata. Per chi è in difficoltà con la procedura il Servizio Istruzione fornisce un servizio di assistenza, previo appuntamento, contattando il numero 0536 240042. Le iscrizioni ai servizi aggiuntivi (pre scuola, post scuola e mensa) si raccoglieranno indicativamente nel mese di maggio.