In prevalenza sereno salvo addensamenti sull’Appennino romagnolo nelle prime ore del giorno con possibilità di deboli nevicate in prossimità del crinale e nubi alte in transito nella sera. Estese gelate sulle zone di pianura nelle ore notturne e al primo mattino. Temperature minime in lieve calo, con valori mediamente attorno a -2/-3 gradi sulle zone di pianura emiliane, attorno a -1/-2 grado nell’entroterra romagnolo e 3/5 gradi lungo la fascia costiera. Massime senza variazioni significative con valori attorno a 4/5 gradi, di qualche grado superiori lungo la fascia costiera. Venti nord-orientali inizialmente forti ma in progressiva attenuazione sulla fascia costiera e sui crinali appenninici. Deboli occidentali sulle zone di pianura e collina. Mare molto mosso con moto ondoso in progressiva attenuazione.

(Arpae)