“Prendersi cura di chi si prende cura” con questo spirito l’Istituzione servizi sociali educativi e culturali dell’Appennino bolognese ha organizzato per il 27 gennaio alle ore 17 un webinar rivolto ai caregiver e assistenti familiari. Un appuntamento on line nel corso del quale l’Istituzione spiegherà, ai partecipanti, quali sono le iniziative che intende promuovere nei confronti di chi ogni giorno si prende cure delle persone fragili e in difficoltà. Un ringraziamento che travalica le parole e si trasforma in gesti concreti. Saranno, infatti, organizzate diverse giornate culturali e di divertimento promosse all’insegna della sicurezza sanitaria richiesta dalle misure governative in vigore. Ai caregiver e assistenti familiari saranno proposte visite guidate agli enti culturali del territorio come la Rocchetta Mattei di Grizzana Morandi, il Museo Ontani di Vergato e la Pinacoteca Bertocchi – Colliva di Monzuno. Giornate economicamente sostenute dall’Istituzione e realizzate in stretta collaborazione con i servizi sociali.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013