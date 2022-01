Quasi 49 mila euro stanziati per migliorare la sicurezza delle strade “bianche” del Comune di San Felice sul Panaro. Lo scorso 16 dicembre la Giunta comunale ha infatti approvato un progetto relativo alla manutenzione straordinaria delle strade non asfaltate poste prevalentemente in ambito extraurbano. L’obiettivo è quello, utilizzando materiale inerte, di rimettere in quota i piani stradali ed eliminare gli avvallamenti causati dai camion diretti ai cantieri della ricostruzione e dai mezzi agricoli.

Le vie interessate, della lunghezza complessiva di oltre 15 chilometri, sono: Spinosa, Dogaro, Pioppe, Getta, Vallicella, Vallicella Bosco, Castellina, Lodi, Canalino, Picca. I lavori prenderanno il via nei prossimi giorni e proseguiranno nei prossimi mesi.