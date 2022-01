“Le dimissioni dell’assessore Ruini arrivano in ritardo visto che il suo inaccettabile discorso in Consiglio comunale risale allo scorso 29 novembre. Come partito democratico ci aspettavamo e avevamo chiesto dimissioni immediate e tutta la giunta avrebbe dovuto prendere una posizione netta riguardo le esternazioni dell’assessore, invece si è tentennato per più di un mese”, è quanto afferma il segretario provinciale Pd, Roberto Solomita riguardo le dimissioni dell’assessore all’Istruzione di Sassuolo Corrado Ruini.

“La giunta Menani sta trascinando Sassuolo nel suo fallimento politico. Con Ruini si è dimessa anche la collega e sorella Angela Ruini, assessora alla Cultura, e il motivo delle dimissioni di entrambi sembra sia la volontà di non vaccinarsi. Noi crediamo che la città di Sassuolo meriti di più che un’amministrazione a conduzione familiare e trazione no vax”.