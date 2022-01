Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire programmati interventi di manutenzione al ponte sul fiume Po, situato al km 47+000 e per lavori di manutenzione al ponte Via Coronella, al km 35+100, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti consecutive di venerdì 14 e sabato 15 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Ferrara nord, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la Superstrada dei Lidi, la Tangenziale ovest di Ferrara, proseguire sulla SS723, su Via Modena, Via Eridano, sulla SP19 e rientrare sulla A13 alla stazione di Ferrara nord;

-dalle 21:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara sud, verso Bologna. Di conseguenza, saranno chiuse le stazioni di Occhiobello e di Ferrara nord, in entrata verso Bologna. Si precisa che la stazione di Occhiobello rimarrà chiusa in entrata verso Bologna fino alle 6:00 di lunedì 17 gennaio.

Nella stessa notte, con orario 20:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di Servizio “Po ovest” situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: Via Santa Maria Maddalena, SS16, SS723, Superstrada dei Lidi e rientrare sulla A13 alla stazione di Ferrara sud;

-dalle 21:00 di venerdì 14 alle 6:00 di lunedì 17 gennaio, in modalità continuativa, sarà chiusa la stazione di Occhiobello in entrata verso Bologna.

In alternativa, dalle 21:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15 gennaio, per effetto della chiusura del tratto Occhiobello-Ferrara sud, si dovrà entrare alla stazione di Ferrara sud.

Dalle 6:00 di sabato 15 alle 6:00 di lunedì 17 gennaio, si potrà entrare alla stazione di Ferrara nord, per proseguire in direzione di Bologna.

Per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15 gennaio, sul Ramo di allacciamento A4/A13, per chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Milano/Brescia, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, in direzione di Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Padova est, sulla A4, percorrere la viabilità ordinaria: Corso Argentina e Corso Stati Uniti, per rientrare sulla A13 alla stazione di Padova Zona Industriale e proseguire verso Bologna.