Il concerto dell’Orchestra Cupiditas, programmato al Teatro Asioli per sabato prossimo 15 gennaio, è rinviato a giovedì 14 aprile causa malattia di numerosi orchestrali. Per la nuova data sono confermati solista, direttore, programma e restano validi i biglietti già acquistati. Chi desidera il rimborso può restituire il titolo d’accesso in biglietteria entro mercoledì 19 gennaio.

Per informazioni: Biglietteria Teatro Asioli, tel. 0522 637813; e-mail: info@teatroasioli.it. Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 18 alle 19 (giovedì chiuso) e sabato dalle 10,30 alle 12,30 (festivi esclusi).