Mercoledì 12 gennaio, dalle 8.30 alle 17.30, verranno effettuati lavori di manutenzione programmata alla condotta di rete adduttrice a Mancasale, che serve la zona di Massenzatico. Si potranno avere cali di pressione a Massenzatico, Pratofontana e Mancasale zona Nord.

Gli impianti devono tuttavia essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento. Iren ringraziano gli Utenti per la collaborazione.