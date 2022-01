Inizia con laboratori gratuiti di robotica e gare di Lego WeDo il nuovo anno del FabLab Junior. La palestra digitale per ragazze e ragazzi del Comune di Fiorano propone una serie di appuntamenti pomeridiani per diverse fasce d’età, sostenuti da Fondazione di Modena.

Si inizia giovedì 13 gennaio con “Alla ricerca di Nemo” per creare il proprio paper fish (6-9 anni) e si prosegue martedì 18 con “Car racer”, le avvincenti gare coi i Lego WeDo (9-11 anni).

Giovedì 20 tocca a “Robot automa” per costruire con materiali di recupero (6-9 anni), mentre martedì 25 c’è “Ozobot racconta: la lepre e la tartaruga”, una rivisitazione della pratica e robotica della nota favola (9-11 anni). L’ultimo laboratorio di gennaio, dedicato alla fascia 6-9 anni, è in programma giovedì 27: “Lego WeDo nello spazio”, per imparare a manovrare un rover.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti ad iscrizione obbligatoria (info@casacorsini.mo.it), numero chiuso e inizio alle ore 17.

I laboratori sono programmati in presenza, adottando le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, presso il FabLab Junior, a Casa Corsini, in via Statale, 83 a Spezzano di Fiorano Modenese.