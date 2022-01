La Scuola del Cai di alpinismo, scialpinismo e arrampicata libera “BIsmantova – Olinto Pincelli” organizza a partire da gennaio due corsi: il Corso base di scialpinismo e snowboard alpinismo” e il “Corso di alpinismo su neve e ghiaccio”. La Scuola è promossa dalle Sezioni Cai Reggio Emilia, Bismantova e Sassuolo.

Il primo corso verrà presentato on line martedì 11 febbraio alle ore 21:00, collegandosi al linkmeet.google.com/pmr-msib-bgp. Si rivolge a coloro che cercano un modo diverso di avvicinarsi alla montagna con gli sci, senza l’uso degli impianti, lontani da code e affollamento. Il corso prevede l’insegnamento, attraverso lezioni sia teoriche che pratiche ed uscite sul terreno delle nozioni fondamentali per poter svolgere l’attività con ragionevole sicurezza. Buona parte delle uscite saranno sull’Appennino.

Il secondo corso sarà presentato il 14 gennaio, alle 21:00 nella sede del Cai Reggio Emilia, anche on line collegando al link https://meet.google.com/wya-pnhz-pby. Obiettivo del Corso è quello di far apprendere il bagaglio tecnico indispensabile per la pratica in modo autonomo della progressione con ramponi e piccozza su pendii innevati, su ghiaccio e terreno misto: manovre di corda, predisposizione dei punti di assicurazione, tecnica di salita sui diversi tipi di pendio ed innevamento. Quest’anno le uscite pratiche del Corso saranno tutte sull’Appennino, ma la preparazione permetterà anche di affrontare l’ambiente alpino.

Info: www.scuolabismantova.it, email info@scuolabismantova.it.