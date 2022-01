Al mattino schiarite soprattutto sul settore più occidentale e residui addensamenti su quello centro-orientale, in particolare sulla Romagna, con deboli nevicate ancora possibili sui rilievi e sporadicamente sul riminese. Dal pomeriggio ampie schiarite a partire da ovest con cielo sereno in serata sull’intera regione. Temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione sul settore occidentale con valori tra -4 e -1 grado; stazionarie o in lieve aumento sui settori centro-orientali, intorno a 0/1 grado. Massime in aumento con valori tra 5 e 8 gradi. Venti deboli o moderati occidentali sulle pianure interne, in rinforzo lungo la costa romagnola e con raffiche da nord lungo il crinale appenninico centro-orientale. Mare tra mosso e molto mosso sotto costa e molto mosso o temporaneamente agitato al largo.

(Arpae)