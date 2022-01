Trofeo Città di Nonantola, l’aiuto per le iniziative dedicate ai bimbi e la prossima competizione che tornerà a marzo 2022.

Si tratta del tradizionale appuntamento ciclistico riservato alla categoria Under 23 Elite ritornato lo scorso 3 Ottobre dopo 26 anni di assenza. L’importante evento sportivo ha colorato nuovamente le strade del paese dell’Abbazia grazie alla passione sportiva innata di Armando Tosatti “Armandein”, del Sindaco Federica Nannetti, di Franco Machì presidente della US Formiginese società organizzatrice e la della sportività infinita di tanti nonantolani.

Una competizione che ha dovuto attraversare momenti complicati, infatti inizialmente la gara era in programma domenica 8 Marzo 2020, ma è arrivato lo stop delle autorità a causa dello scoppio della pandemia. Nonostante il percorso difficile (il paese è stato colpito pesantemente dall’alluvione nel dicembre 2020) i promotori e gli sportivi di Nonantola non hanno smesso di crederci e finalmente il 3 ottobre scorso l’appuntamento è andato in scena con un’ottima partecipazione di atleti e pubblico caloroso lungo il percorso.Una giornata pienamente riuscita che ha messo in mostra anche il grande cuore di una comunità che vuole ritornare protagonista facendo conoscere il proprio territorio, e le sue eccellenze, grazie ad iniziative come il “Trofeo Città di Nonantola”.

Una volta chiuso il bilancio, la US Formiginese in accordo con i promotori, ha messo a disposizione della comunità una parte del ricavato, per destinarlo alla associazione che promuove le iniziative delle scuole di ogni ordine e grado di Nonantola, per la realizzazione della “Festa dell’Epifania” che ha coinvolto tutti i bambini del paese. Un bel segnale, tanto che la manifestazione ciclistica è già stata inserita nel calendario nazionale per domenica 13 Marzo 2022, ritornando così ad essere una straordinaria classica di primavera.