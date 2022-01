Dopo che nei giorni scorsi aveva comunicato la sospensione temporanea delle attività del cinema teatro Bismanova, a causa della quarantena alla quale erano stati sottoposti alcuni dipendenti, ora l’Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino informa che, a seguito del perdurare di tali situazioni di quarantena, ma anche dell’impossibilità di presenza da parte di alcuni degli artisti coinvolti nei prossimi spettacoli, la Direzione si è vista costretta a rimandare la programmazione dei prossimi tre appuntamenti.

Si tratta dello spettacolo “Testimone d’accusa”, con Faustino Stigliani, che era previsto per domani, sabato 8 gennaio alle ore 18; “Obliovion Rapsody”, di e con gli Oblivion, previsto per venerdì 14 gennaio alle ore 21, e “Un’orchestra a 4 mani”, concerto con Marco Sollini e Salvatore Barbatano previsto per domenica 16 gennaio alle ore 18. Sarà cura della Direzione artistica del Teatro comunicare al più presto le nuove date di programmazione dei tre eventi.

La ripresa delle attività teatrali e concertistiche della Stagione 2021-2022 è prevista per venerdì 4 febbraio alle ore 21 con “Il malato immaginario – L’Ultimo viaggio”, una produzione Stivalaccio Teatro. Per ulteriori Info e aggiornamenti: www.teatrobismantova.it.