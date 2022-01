Cielo sereno o poco nuvoloso per nubi in transito con estese gelate al primo mattino. Temperature minime in flessione con valori diffusamente attorno a -3/-4 gradi sulle zone di pianura, solo leggermente più alte nelle città, e tra 1 e -1 grado lungo la costa. Massime in calo sulla fascia costiera e senza variazioni significative altrove, con valori attorno a 5 gradi. Venti deboli in prevalenza occidentali. In serata tenderanno a rinforzare e a divenire sud-occidentali sui rilievi emiliani. Mare poco mosso.

(Arpae)