In ottemperanza al D.L. 221/2021, da lunedì, 10 gennaio 2022, e per tutta la durata dello stato di emergenza da Covid-19, per entrare alla Biblioteca comunale Crovi di Castelnovo Monti ed accedere sia alle attività che ai servizi, è necessario essere in possesso del super green pass, ovvero di un green pass derivante da vaccinazione o da guarigione da Covid.

Durante tale periodo per entrare in biblioteca non saranno accettati quindi i green pass base ottenuti a seguito di un tampone con esito negativo.

Per l’accesso in biblioteca è inoltre necessario indossare le mascherine chirurgiche quali dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Durante le attività aperte al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto (presentazioni di libri, narrazioni e laboratori, incontri culturali) è fatto inoltre obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e verranno chiusi i punti ristoro.