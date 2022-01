A perdere la vita una donna di 62 anni, originaria di Modena. Il sinistro è avvenuto lungo la strada statale 114 nei pressi di Acireale. Per cause in via di accertamento l’auto, una Toyota Rav 4, si è schiantata contro un muro. Il compagno della donna è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale a Catania. I due erano in vacanza in Sicilia.



