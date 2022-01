Nel tardo pomeriggio di ieri 6 gennaio 2021, i carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto, allertati dalle vittima intervenivano in due centri estetici ubicati in via XX Settembre a Castelnovo Sotto, per eseguire altrettanti sopraluoghi di furto. Ignoti ladri, infatti, in entrambi i casi nell’arco delle festività in cui i due centri sono rimasti chiusi, previa effrazione della finestra a vasistas si erano introdotti nei locali asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, alcune decine di euro dai rispettivi registratori di cassa. Complessivamente i danni sono in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i Carabinieri reggiani hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti nell’ipotesi che ad agire, dato il medesimo modus operandi, siano state le stesse mani.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013