La ripresa delle lezioni questa mattina a Castelnovo Monti ha visto un’importante, attesa novità: gli studenti della scuola primaria Peep – Pieve infatti sono rientrati nella loro nuova sede scolastica, realizzata nei mesi scorsi ed ora pronta ad accoglierli.

L’apertura ufficiale della nuova struttura ha visto questa mattina intervenire il Sindaco Enrico Bini, l’Assessore ai Lavori Pubblici Giorgio Severi, l’Assessore al Bilancio Daniele Valentini, la Dirigente scolastica Giuseppina Gentili.

“Non è un momento facile quello attuale per le scuole – afferma Bini – tanto che sulla ripresa delle lezioni nella giornata di oggi fino a pochi giorni fa erano stati sollevati dei dubbi a livello nazionale. Anche nel nostro territorio abbiamo molte persone sottoposte a quarantena, anche tanti ragazzi e ragazze, e nelle nostre scuole alcuni insegnanti. Ma l’inaugurazione di questa nuova sede scolastica trascende le difficoltà del momento, ed offre ai nostri studenti una struttura sicura, adeguata alle loro esigenze formative e di socializzazione, spazi ampi e luminosi, che saranno un punto di riferimento educativo per tanti anni. Per questo nonostante tutto oggi si è registrato un clima molto positivo, sia nel personale che tra i bambini che erano tutti entusiasti. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a questo consistente intervento”.

La nuova struttura della Scuola Primaria è stata realizzata grazie anche a un finanziamento di 2,5 milioni di euro destinati dal Miur con fondi BEI (Banca Europea degli Investimenti) ricevuto nel 2017, oltre al Concorso finanziario Comune per circa 100.000 euro e un contributo GSE per Conto termico per 688.000 euro.

Afferma l’Assessore ai Lavori pubblici Giorgio Severi: “Oggi sono potuti rientrare nella nuova scuola i bambini che dal settembre 2019, a seguito dell’inizio dei lavori, erano ospitati nel plesso delle scuole medie di via Sozzi. Si tratta di un passaggio molto importante per noi, perché rientra nell’ambito del completo rifacimento del polo scolastico del Peep – via Fratelli Cervi. Infatti è stata anche pubblicata la gara per il secondo stralcio di lavori, che prevede un ulteriore ampliamento della stessa scuola primaria, la nuova scuola d’infanzia e il nuovo Centro confezionamento pasti. Questi nuovi edifici sorgeranno nella stessa area in cui insistevano le strutture precedenti, in parte già demolite. La nuova struttura è integrata nel contesto urbano, mediante un sistema di accessi pedonali e carrabili che ne consentono una fruizione agevole”.

Anche su questo secondo stralcio il Comune di Castelnovo ha ricevuto importanti finanziamenti: 3.500.000 euro da mutui BEI assegnati nel 2018, 1.450.000 euro da contributo GSE conto termico, mentre l’apporto da parte dell’ente comunale sarà di 1.590.000 euro. “Si tratta davvero di un intervento consistente e importante – concludono Bini e Severi – che una volta completato vedrà un polo scolastico composto completamente da edifici rinnovati e adeguati alle esigenze didattiche e di accoglienza di studenti, insegnanti e servizi. Anche il nido del Peep infatti è stato rinnovato negli anni recenti, con la sede attuale che è stata inaugurata nel 2014”.