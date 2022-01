Ad oggi, sono presenti in Azienda 172 pazienti con riscontro di tampone positivo, di cui: 153 ricoverati in degenza ordinaria (95 al Policlinico, 58 a Baggiovara), 7 in terapia semintensiva (tutti al Policlinico) e 12 in terapia intensiva (9 al Policlinico e 3 all’Ospedale Civile di Baggiovara).

Un anno fa, 7 gennaio 2021, i ricoverati erano: 258 totali di 192 in ordinaria e 68 tra intensiva e semi intensiva.

Ecco un raffronto tra i due periodi: