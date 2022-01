Saranno inviati a partire da domani, sabato 8 gennaio, i primi SMS con l’appuntamento per la dose booster dedicata ai ragazzi tra i 12 e i 15 anni che hanno completato il ciclo vaccinale ‘primario’ (senza richiamo) da 120 giorni, che non dovranno dunque prenotare. Nel dettaglio si tratta di oltre 15.200 persone in provincia di Modena che i cui 4 mesi scadono tra oggi e 31 gennaio, con i primi appuntamenti fissati da lunedì 10 gennaio.

Si conferma dunque la modalità già utilizzata per le terze dosi delle altre fasce d’età; modalità che si è rivelata di elevato gradimento per i modenesi, consentendo di raggiungere un’adesione molto alta di dosi booster.

“Su questa fascia di età – chiarisce Silvana Borsari, responsabile della campagna di vaccinazione – abbiamo sempre avuto ottimi risultati, segno che i genitori credono nell’efficacia della vaccinazione anti covid-19 nel proteggere i propri figli dall’infezione. Ricordo che proseguono, negli spazi individuati su ogni distretto dalle Pediatrie di Comunità anche le vaccinazioni dei bambini di 5-11 anni, con un esito più che soddisfacente e superiore a quello raggiunto in altre aree d’Italia”.

Over50: obbligo vaccinale

A ciò si aggiunge il libero accesso – che a Modena era già possibile per le dosi del ciclo primario – per tutti coloro che, avendo da 50 anni in su, devono adempiere all’obbligo vaccinale. Si parla in provincia di circa 30.500 persone. L’Ausl ricorda che le fasce orarie di apertura dei punti vaccinali in libero accesso e i giorni di chiusura sono sempre aggiornati nella pagina dedicata www.ausl.mo.it/vaccino-covid-libero-accesso .

Dose booster 12-15 anni: informazioni utili

Si prega di prestare massima attenzione alla sede specificata nell’SMS in quanto, per far fronte all’elevato numero di vaccinazioni da eseguire e in base alle esigenze, l’Ausl può attivare sedute vaccinali anche in sedi aggiuntive diverse dai Punti vaccinali ordinari.

Sempre possibile lo spostamento dell’appuntamento, tramite i canali indicati nel messaggio ricevuto e già in uso per le altre fasce d’età, ovvero Fascicolo sanitario elettronico e App Er Salute, Corner Salute Coop e Farmacie, numeri telefonici. L’invito dell’Azienda USL resta comunque quello di mantenere data e ora indicati nell’SMS, al fine di agevolare l’organizzazione delle agende nei vari Punti vaccinali.

Sono tuttora in corso le somministrazioni del richiamo ai ragazzi di 12-15 anni con fragilità e ai ragazzi di 16 e 17 anni. Chi ha completato il ciclo vaccinale primario entro il 31 settembre 2021 ma non ha ricevuto l’appuntamento può prenotare la dose booster telefonando al numero 059 2025333 o 059 435333.

Minori: dati di vaccinazione