Sono 34.676 i residenti a Formigine al 31/12/2021. Come ogni anno, l’ufficio anagrafe ha stilato il quadro demografico, registrando un lieve calo rispetto al 2020, quando si contavano 34.735 cittadini.

Aumentano però i nuovi nati, in totale controtendenza rispetto a Regione e dati nazionali: nel 2021 sono stati 284, 17 in più rispetto all’anno appena trascorso. In aumento anche i nuclei familiari, che ammontano a 14.484 (nel 2020 erano 14.412); e gli ultracentenari, che sono 14 (3 in più rispetto al 2020). Il numero dei deceduti è 315 (nel 2020 erano 388).

Come da trend, la popolazione femminile è superiore rispetto a quella maschile: 17.546 femmine rispetto a 17.130 maschi.

Come sempre, la suddivisione tra capoluogo e frazioni vede Formigine con il maggior numero di residenti (19.668), seguono Casinalbo (5.989), Magreta (4.569), Corlo (2.460), Colombaro (1.659) e Ubersetto (331).

Per quanto riguarda i cittadini stranieri residenti, si conferma il trend in calo: da 2.322 nel 2020 a 2.288 nel 2021. Anche in questo caso, le donne superano per quantità gli uomini di 230 unità.